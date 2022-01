Hoe moet het met al die mooie dorpskerken in de Betuwe?

Wat gebeurt er met de kerkgebouwen als de gemeenschap uiteenvalt en verkruimelt? Een gemeente kan failliet gaan, maar wie draait er daarna op voor de kosten van het onderhoud?

‘Dat onderwerp staat bij ons hoog op de agenda’, zegt Arjen Woudenberg, algemeen secretaris van de Stichting Gelderse Kerken in Zutphen. ‘De provincie Gelderland telt zo’n zeshonderd kerken, waarvan naar schatting drie- à vierhonderd in de komende vijftien jaar beschikbaar komen. In ons bestuur en van mijn medewerkers hoor ik dat de gesprekken hierover de laatste jaren in een versnelling zijn gekomen, met name in het r..

