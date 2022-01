Begeleiding geestelijk verzorgers binnen PKN kan beter. Minder dan veertig procent heeft eigen commissie

Bijna driekwart van de geestelijk verzorgers in de Protestantse Kerk hecht belang aan de zending door de kerk, blijkt uit een onderzoek door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de kerk zelf.

Pastoraat door geestelijk verzorgers vindt onder meer plaats in de zorg.

Utrecht

Het dienstencentrum van de Protestantse Kerk had de theologische universiteit van het kerkverband gevraagd samen met hen onderzoek te doen naar de band die geestelijk verzorgers voelen met de kerk omdat er signalen waren dat de betrokkenheid met de kerk soms wordt gemist.

‘We constateerden dat we weinig weet hebben van hun behoeften, en besloten tot een onderzoek dat ons helpt beter zicht te krijgen op het werkveld en de ervaringen van geestelijk verzorgers’, zegt Rachèl Koopman, die vanuit het dienstencentrum meewerkte aan het onderzoek.

Binnen de Protestantse Kerk zijn ongeveer 450 geestelijk verzorgers actief, die bijvoorbeeld werken in de zorg, bij defensie, de politie, de brandweer of in het koopvaardijpastoraat. Zo..

