De noodklok luidt over de Betuwe: ‘Als er niets wordt gedaan, valt binnen tien jaar voor heel wat kerken het doek’

De Protestantse Kerk in de Betuwe piept en kraakt in haar voegen. Door de vergrijzing en de secularisatie krimpen kerkenraden tot onder het minimum. De ambtsdragers die er zijn, moeten veel ballen in de lucht houden. ‘Als er niets wordt gedaan, zullen in de toekomende tien jaar in de regio tussen Gorinchem en Arnhem heel wat gemeenten omvallen’, zegt een predikant. Verslag van een rondje langs bezorgde predikanten en zwaarbelaste kerkenraadsleden.

Protestantse kerken in de Betuwe verkeren in zwaar weer. (beeld Niek Stam)

‘Dit is een gemeente met heel veel tinten grijs’, grapt Berty van Maaswaal (55) over de Hervormde Gemeente Buurmalsen, waar ze sinds zes jaar in de kerkenraad zit. Ze is er scriba én de enige ouderling-kerkrentmeester, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, ze verzorgt de preekvoorziening én schrijft bijdragen voor kerkbladen. Dan heeft ze nog mazzel dat een vrijwilliger de ledenadministratie bijhoudt.

De kerkenraad telt verder twee diakenen en een pastoraal ouderling. ‘Hij is met 81 jaar niet de jongste meer en tobt helaas met zijn gezondheid. Maar hij doet het werk met veel toewijding en hoopt zijn termijn vol te kunnen maken.’ Veel zicht op nieuwe ambtsdragers is er niet. ‘We kunnen wel blijven werven. We zijn al acht k..

