Zijn predikanten corona-moe? ‘Het vaatje van de creativiteit is leeg’

Voor een predikant is het beginnen in een nieuwe gemeente een uitdaging, zeker in een pandemie. Voorgangers Nellie van Voornveld, Michiel van Heijningen en Arend-Wim Estié begonnen het afgelopen jaar in een nieuwe gemeente. Hoe houd je het als predikant vol in een periode waar somberheid heerst? En hoe gaat het met hen, nu het kerkelijk leven is veranderd?