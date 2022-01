Hagepreken in weer en wind. ‘We moeten assertiever zijn en niet denken dat het wel goed komt’

Corona gaat niet meer weg, is de waarschuwing van minister Ernst Kuipers. Er is langetermijnbeleid nodig om de samenleving daarop in te richten. Een interviewserie over hoe verschillende sectoren zich voorbereiden op die toekomst. Vandaag: Leo Blees. Hoe kunnen kerken ontmoeting faciliteren op anderhalve meter afstand, en waarom is dat eigenlijk belangrijk?

Hagenpreken in weer en wind is niet achterhaald, maar elke zondag praktijk in het Groningse Dorkwerd. Leo Blees (46) is sinds drie maanden voorganger in de Hervormde Gemeente van Dorkwerd. Die gemeente telt ongeveer 175 leden en komt elke zondag samen in een tent, op anderhalve meter afstand.

Waarom is er besloten de kerkdiensten in een tent te houden?

‘Door de lockdown moesten kerken overgaan op online diensten. Dat is mooi, maar toch merkten we dat mensen behoefte hebben aan fysieke ontmoeting. In normale tijden kunnen er ongeveer 120 mensen in onze kerk, met corona zijn dat er veel minder. Voor buitenlocaties zijn de regels soepeler, en daarom komen wij samen in een tent. Nu kunnen er met gemak 100 mensen op anderhalve bij de ..

