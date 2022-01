Platform vraagt minister op te komen voor godsdienstvrijheid

Het Platform Pleitbezorging Geloofsvrijheid roept minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) er in een brief toe op ‘zich actief in te zetten voor christenen die wereldwijd worden vervolgd vanwege hun geloof’.

Den Haag

Het Platform, dat vorige week werd opgericht, bestaat uit vijf organisaties: Open Doors, Hulp Vervolgde Christenen, Jubilee Campaign, Middle East Concern en Stichting de Ondergrondse Kerk. Ze vragen Hoekstra ‘zich in te spannen’ om de doodstraf die in sommige landen op bekering tot het christelijk geloof staat te doen afschaffen, gedwongen huwelijken van meisjes in met name Pakistan en India tegen te gaan en valse beschuldigingen van godslastering aan de kaak te stellen.

Het Platform zegt blij te zijn met het regeerakkoord, waarin aandacht wordt besteed aan godsdienstvrijheid en het mandaat van de Speciaal Gezant voor Religie en Levensbeschouwing wordt verlengd. Momenteel is dat Jos Douma. Het Platform benadrukt dat het..

