In de Hippolytuskerk in Middelstum stralen de kerkgewelven weer

Gaswinning in Groningen beschadigt niet alleen huizen, maar ook kerken. In Middelstum zijn de middeleeuwse gewelfschilderingen in de Hippolytuskerk nu bijna volledig hersteld. Maar voor hoelang?

Middelstum

Oude kerken zijn net mensen. Ze bewegen, ze leven, ademen en verouderen, hebben last van weer en wind en als er barsten in springen, komen er injecties aan te pas.

‘Middelstum’ is de zwaarste schade waar de Stichting Oude Groninger Kerken mee kampt. Vooral de breuken in de booggewelven deden pijn. Dat is een kleurrijk plaatjesboek van hemel en hel, paradijs, zondeval en Pinksteren, omringd door de vegetatie van het paradijs, waar God als het ware van bovenaf doorheen kijkt op zoek naar de mens. ‘Mooi hè? Gemaakt in 1525, deels direct naar beroemde gravures van Albrecht Dürer uit 1510’, zegt restaurator Aafje Bouwhuis (45). ‘Dit noem je geen fresco’s maar gewoon muurschilderingen.’

Aafje Wardenaar uit Utrecht is pas..

