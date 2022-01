Antisemitisme-definitie is geen vrijblijvend menu. ‘Je kunt iets niet bestrijden als je het niet kunt definiëren’

‘De lijst met voorbeelden van antisemitisme is geen vrijblijvend menu waar EU-landen van mogen kiezen.’ Op een online symposium tijdens de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust wordt gesproken over de definitie van antisemitisme.

Kritiek op Israël mag niet ontsporen in het belagen van Joden, daarom moet Israël worden genoemd in de definitie van antisemitisme.

Brussel

Bij de poort van Auschwitz werd vorige week zaterdag een Nederlandse vrouw opgepakt en beboet voor het brengen van een nazigroet. Donderdag, vijf dagen later, was de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Dat de 29-jarige vrouw voor haar zelfbenoemde ‘slechte grap’ gestraft kon worden, komt door helder beleid en begrip van antisemitisme. ‘Je kunt iets niet bestrijden als je het niet kunt definiëren’, zegt Katharina von Schnurbein, de EU-coördinator over de aanpak van antisemitisme. Zij sprak donderdag tijdens een online symposium over het belang van de definitie van antisemitisme. De bijeenkomst was een initiatief van de Europese Christelijke Politieke beweging (ECPM), Israël Allies Foundation en de Combat Antisemi..

