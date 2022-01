‘Afschaffen Duits informatie-verbod abortus is symbolisch’

Het plan van de Duitse minister van Justitie om een wetsartikel te schrappen dat het voor artsen strafbaar maakt om informatie over abortus te verstrekken, stuit op verzet van de protestantse bisschop in Beieren.

Berlijn

Minister Marco Buschman (FDP) maakte vorige week kenbaar artikel 219a uit het Wetboek van Strafrecht te willen verwijderen. Hierin wordt ‘reclame voor zwangerschapsonderbreking’ verboden. In de praktijk komt het er echter vooral op neer dat artsen op de website van hun praktijk geen informatie over de manier waarop ze een abortus uitvoeren mogen geven. Dat vindt de minister een onwenselijke situatie, want het kan niet zo zijn ‘dat iedereen van alles op het internet kan zetten, maar mensen die hiervoor gekwalificeerd zijn niet’, zegt hij in Die Zeit.

De wetswijziging betekent volgens Buschman niet dat er daardoor ook reclame voor abortus gemaakt mag worden, want dit is en blijft verboden. De minister wil naar eigen zeggen voor..

