Prof. dr. Van Sasse van IJsselt: Wees voorzichtig in spreken over uitzonderingspositie kerk

Wees voorzichtig met het spreken over uitzonderingen voor kerken in het publieke domein. Dat krijgt gauw een negatieve klank, zegt de Groningse hoogleraar Paul van Sasse van IJsselt. ‘Zorg vooral voor een positief verhaal over religie, zodat de samenleving dat begrijpt.’

Groningen

Paul van Sasse van IJsselt (51), is sinds vorige maand hoogleraar recht en religie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De jurist en filosoof volgde Fokko Oldenhuis op, die met emeritaat ging.

De nieuwe hoogleraar is geboeid door grondrechten, democratische rechtsstaat, vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en staat en de betekenis van de godsdienst voor de samenleving. ‘Voor de ene burger is het geloof van grote betekenis, bij de andere roept dit antigeluiden op, wat leidt tot schurende relaties in het recht en confrontaties in de samenleving. De vraag waar voor iemand de grenzen van de vrijheid liggen, is een debat dat oneindig doorgaat. Dat is nodig in een open en steeds veranderende samenleving. Daarvoor heb je voo..

