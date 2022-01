Jerry Falwell Jr. haalt uit in interview: ‘Ik wilde bewijzen niet mijn vader te zijn’

Hij gelooft in Christus, maar niet in de kerk, zegt Jerry Falwell, de ‘gevallen’ oud-directeur van de christelijke Liberty Universiteit. ‘Niets in de geschiedenis heeft meer gedaan om mensen van het christendom af te keren dan georganiseerde religie.’

(beeld During Liberty University's Commencement Ceremony may 13, 2017 in Lynchburg, Virginia. brendan Smialowski / afp)

Virginia

Veel mensen denken dat Jerry Falwell Jr. zelfdestructief heeft gehandeld de afgelopen jaren, waardoor hij in 2020 als invloedrijke Amerikaanse christen van zijn voetstuk viel. En hij is het hiermee eens. ‘Vanwege mijn achternaam denken mensen dat ik een religieus persoon ben. Maar dat ben ik niet. Mijn doel was hen te laten beseffen dat ik niet mijn vader was.’

Dat zegt de oud-directeur van de Liberty Universiteit in een groot interview in Vanity Fair, een bekend Amerikaans actualiteiten- en modemagazine. Liberty Universiteit is de erfenis van zijn vader Jerry Falwell Sr., een gezaghebbende televisiepredikant. Na diens overlijden in 2007 wordt zoon Falwell Jr. president van de universiteit. Zijn broer Jonathan..

