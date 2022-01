Voorgangers bespreken psalmen in podcastserie

Acht baptisten- en Cama (Christian and Missionary Alliance)-gemeenten in Nederland zijn samen de Psalmen Challenge begonnen. In een half jaar bestuderen voorgangers alle honderdvijftig psalmen in een dagelijkse podcast.

Amsterdam

Doordeweeks krijgt deze podcast vorm in een overdenking van zeven minuten. Op zondagen komt er een langere aflevering online met een meditatie over de psalm die op deze dag aan de beurt is. Naast de podcasts wordt de langere mediatie ook uitgezonden via YouTube. De podcast en het project van een half jaar heet Symfonie van het hart. ‘We willen mensen helpen het Woord van God te ontdekken in de Psalmen, maar ook de taal van hun eigen hart en de stemmen van de traditie: bij elkaar worden die een symfonie voor het leven’, zegt Teun van der Leer, voorganger van CAMA Parousia Woerden.

De podcast begon in de Maand van de Bijbel, een jaarlijks initiatief van verschillende christelijke organisaties waaronder Kok Boekencentrum en he..

