Ruimte in eredienst voor de Nationale Holocaust Herdenking

De Protestantse Kerk in Nederland geeft op haar website een handreiking om tijdens de eredienst stil te staan bij de Nationale Holocaust Herdenking komende zondag. Lokale gemeenten kunnen psalm- en liedsuggesties en een gebed gebruiken in hun kerkdienst.

Utrecht

Het is voor het eerst dat de PKN op deze manier aandacht geeft aan de Nationale Holocaust Herdenking. ‘We hopen met de handreiking dit thema concreter te maken voor lokale kerken’, zegt Eeuwout Klootwijk. De predikant is wetenschappelijk beleidsmedewerker voor Kerk en Israël bij het dienstencentrum van de Protestantse Kerk.

Er is bijna elke week een (inter)nationale dag voor een bepaald onderwerp. ‘Deze dag springt eruit omdat kerk en Israël sterk verbonden zijn, zo staat het verwoord in onze kerkorde’, zegt Klootwijk. ‘Daarin staat ook hoe belangrijk aandacht voor antisemitisme is. Deze dag biedt lokale gemeenten de gelegenheid naar binnen te kijken en de hand in eigen boezem te steken. Wat zijn onze opvattingen en vooroorde..

