Willeke Brouwer maakte een kinderbijbel met vleugje humor: ‘De verhalen prikkelen mijn verbeelding’

‘Ik miste een boek waarin de bijbelverhalen spannend worden verteld én de rauwe werkelijkheid van de Bijbel ook aan bod komt.’ Schrijver en illustrator Willeke Brouwer maakte haar ‘eigen’ kinderbijbel in de stijl van een graphic novel.

Kuinre

Van het begin - de schepping met Adam en Eva - tot aan de verlossing - de dood en opstanding van Jezus - en het einde, de apocalyps in het laatste bijbelboek Openbaring. De graphicnovelbijbel die nu in de boekwinkels ligt, bevat alle bekende verhalen die je in een reguliere kinderbijbel treft. Hét verschil is de vorm: tekeningen en korte teksten.

Schrijver en illustrator van Ongelooflijke bijbelverhalen is Willeke Brouwer, bekend van haar kinderboeken en dagelijkse cartoon op de voorpagina van het Nederlands Dagblad. In ‘haar’ bijbel hanteert ze dezelfde stijl: stripachtige tekeningen, rake lijnen, eenvoudig en direct.

Wat is een graphic novel?

‘Deze stripvorm is uit Amerika komen overwaaien. Het leven van een Loser is ..

