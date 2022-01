Vertrouwen in paus groot in katholiek Nederland

Nederlandse katholieken hebben groot vertrouwen in paus Franciscus. Hun vertrouwen in de wetenschap is nog groter.

Amersfoort

Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Nederlands Dagblad en NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO).

In de enquête geven katholieken de mate van vertrouwen aan in een aantal maatschappelijke instanties – zoals het kabinet, de media en de wetenschap – maar ook in kerkelijke instituten – zoals de eigen priester, bisschop of de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd.

Daaruit blijkt dat 70 procent van de katholieken vertrouwen heeft in de wetenschap, tegenover 5 procent die dat niet heeft.

Ook het vertrouwen in paus Franciscus is hoog: 49 procent van de Nederlandse katholieken heeft vertrouwen in hem en slechts 12 procent heeft dat niet.

Opmerkelijk is dat onder Nederlandse katholieken de bisschop van hun e..

