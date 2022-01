‘Die ouderwetse psalmen zijn tijdloosen springlevend’

Muziek is voor Thomas Quartier en Hanna Rijken het beste handvat om de Schrift te lezen. De muziekliefhebbers schreven elkaar vijf brieven, gebundeld in het boekje Zing een nieuw lied, dat ter ere van de Maand van de Bijbel verschijnt. ‘Muziek kan geëffende paden opbreken.’

Welke bijbelse figuur zou je graag willen ontmoeten? Op die vraag noemen ze allebei hun naamgenoten. Met de apostel Tomas, de twijfelaar die overstag gaat, zou Thomas Quartier wel door één deur kunnen. En Hanna Rijken is onder de indruk van het lied dat de bijbelse Hanna zong, een voorloper van de lofzang van Maria.

Thomas Quartier (49) is dit jaar de Theoloog des Vaderlands, hoogleraar liturgiewetenschap aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en monnik. Hanna Rijken (41) is musicus en theoloog, werkt aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts), de Protestantse Theologische Universiteit en is voorganger van de interkerkelijke ‘Choral Evensong & Pub’ in Utrecht.

lief en leed

Hanna: ‘Deze lockdown leverde voor ons een uniek laboratorium op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .