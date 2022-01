Kerkgangers missen vooral fysieke kerkdienst, maar groot deel wil livestream behouden

Kerkgangers missen het vaakst de fysieke kerkdienst, blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van Actie Kerkbalans.

Kerkgangers missen met name de fysieke kerkdienst, blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. (beeld Actie Kerkbalans)

Utrecht

Geheel verrassend is die conclusie na twee jaar coronacrisis natuurlijk niet. Vorig jaar werd een soortgelijk onderzoek uitgevoerd, en zeiden kerkgangers vooral het vooral jammer te vinden niet te kunnen zingen in de kerk. Het onderzoek is uitgevoerd door Citisens, en de vragenlijsten werden door bijna tweeduizend protestantse en rooms-katholieke gelovigen ingevuld.

Actie Kerkbalans, de jaarlijkse actie waarbij geld ingezameld wordt door en voor de kerken, laat ook elk jaar onderzoek doen naar de geefbereidheid. Die is precies gelijk gebleven: 79 procent van de kerkgangers geeft geld aan de kerk. Wel zouden veel mensen het fijn vinden wanneer duidelijk wordt gemaakt wat er precies met het geld gebeurt. De onderzoekers hebben ..

