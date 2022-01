Voorganger besmeert kerkganger met spuug om preek te verduidelijken

Dit kan alleen maar in Amerika, zullen veel Nederlanders denken: een voorganger die in een preek spuug smeert in het gezicht van een gemeentelid. ‘Het ontvangen van Gods visie kan soms smerig zijn’, preekte de voorganger.

Tulsa

Spreker Michael Todd van de megakerk Transformation Church in Tulsa, Oklahoma sprak afgelopen zondag over Gods kijk op mensen. Vervolgens rochelde hij als illustratie tot tweemaal toe in zijn hand, en veegde het spuug - voor een volle zaal - uitgebreid over het gezicht van een gemeentelid.

De onsmakelijke video gaat viral op sociale media. Kijkers reageren met walging. ‘Dit is spiritueel en theologisch misbruik. Ik kan mijn ogen niet geloven’, schrijft iemand op Twitter.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .