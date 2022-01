Kerken wachten ontmoeting met nieuwe minister van Eredienst af

Sinds vorige week is VVD-minister Dilan Yesilgöz de minister van Eredienst. Een functie die vanwege de coronapandemie relevant is voor kerken. Toch staan er vooralsnog geen kennismakingen op het programma.

Amersfoort

Dilan Yesilgöz-Zegerius is de opvolger van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) en neemt daarmee de taak over om het contact te onderhouden met dominees, kerkbestuurders en vertegenwoordigers van andere religies. Ook waar het gaat om de naleving van de coronaregels. Of Yesilgöz een vergelijkbare koers zal varen als Grapperhaus is nog onbekend. ‘Dat is een onderdeel waarin ik mij nog wat verder moet verdiepen’, zei de nieuwe justitieminister vorige week bij de presentatie van het nieuwe kabinet.

nog niet

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is van plan om kennis te maken met de nieuwe minister, ‘maar niet direct’, laat woordvoerder van de PKN Marloes N..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .