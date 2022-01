Applaus en kritiek in tien jaar Mozaiek, de evangelische kerk is jarig: ‘God liet ons niet los’

Mozaiek is jarig. De evangelische kerk is in tien jaar uitgegroeid van huiskerk tot megakerk met drie lokale gemeenten in Nederland, en minstens zes gemeenten in de opstartfase. ‘Mozaiek biedt een vorm waar het om Christus draait, maar die ook ruimte laat voor verschillende opvattingen.’

Mozaiek is jarig. Oprichter Kees Kraayenoord zei afgelopen zondag in de feestelijke dienst: ‘We willen kerk zijn midden in de samenleving.'

Veenendaal

‘Wat nogal stamelend en soms zelfs onzeker begon in een huiskamer is nu een gemeente die tien jaar bestaat’, schreef voorganger en oprichter Kees Kraayenoord zaterdag op Instagram. Het is tien jaar geleden dat Mozaiek0318, een evangelische gemeente in Veenendaal, haar eerste dienst had in woongebouw De Shelter. Afgelopen zondag werd Mozaieks verjaardag gevierd tijdens een onlinedienst in evenementenhal De Basiliek.

Kraayenoord zei op Instagram: ‘Tien jaar hoogtepunten, maar ook echt moeilijke momenten, strijd en zorg, voorziening en overwinning, winst en verlies, kritiek en applaus, maar in alles Gods trouw. Hij liet ons nooit los.’ Ook benadrukte Kraayenoord in de livestream dat Mozaiek ‘maar een heel klein stukje kerk is’. ‘We..

