Hoofdimam grootste Belgische moskee het land uitgezet, reden blijft onhelder

Brussel

België ontzegt een van haar invloedrijkste imams de toegang tot het land. Mohamed Toujgani is sinds oktober vorig jaar persona non grata. Dat werd pas vorige week bekend. Sammy Mahdi, staatssecretaris van Asiel en Migratie, zegt zich hiervoor te baseren op ‘signalen van een ernstig gevaar voor de nationale veiligheid’.

Veel is nog onhelder over de redenen voor de uitzetting van Toujgani, die sinds 1982 in België woonde. Zelf heeft de conservatieve geestelijke alleen de Marokkaanse nationaliteit. Zijn elf kinderen en tien kleinkinderen zijn Belgen. Hij is hoofdimam van de Al Khalil Moskee in de Brusselse wijk Molenbeek, de grootste moskee van het land. En hij is voorzitter van de Liga van Marokkaanse Imams in België.

Mahdi ..

