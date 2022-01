Finse christelijke oud-minister vond haar politieverhoor ‘een voorrecht’

Päivi Räsänen in Helsinki tijdens verkiezingen in Finland.

Helsinki

Op 24 januari moet Päivi Räsänen (62). Er ligt een drievoudige aanklacht op basis van overtredingen van de wet die minderheden in Finland beschermt. De beklaagde is al sinds 1995 lid van het Finse parlement, voor de conservatieve christen-democraten en was van 2011 tot 2015 minister van Binnenlandse Zaken. De arts is ook moeder van vijf kinderen.

Concrete aanleiding vormen een pamflet over het huwelijk dat ze in 2004 publiceerde en nu nog op de website van de evangelisch-lutherse kerk in Finland staat, opmerkingen die ze maakte in een radioshow in 2019 en een tweet van een bijbelpassage.

Vorige week werd ze verhoord door de politie. Die vroeg haar haar denkbeelden af te zweren, meldt de Amerikaanse nieuwssite Christian Today. Hoewel z..

