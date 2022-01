Model zijn en een hoofddoek dragen? Het gebeurt steeds vaker, maar blijft controversieel

Op 9 december won Shatu Garko (18) de verkiezing voor Miss Nigeria. Enkele weken later werd Adar Yusuf Ibrahim (23) de nieuwe Miss University Africa. Beide vrouwen dragen een hoofddoek en dat is controversieel - zowel in Afrika als in het Westen.

Nairobi

In Afrika komt het vaker voor dat moslima’s die een hoofddoek dragen model kunnen zijn, schrijft de nieuwssite Religious News Service. Ibrahim was de eerste hijabi die de titel van Miss University Africa won. Ze vertegenwoordigde bij de verkiezing haar moederland Somalië, maar woont vanwege de burgeroorlog in dat land in Nairobi in Kenia.

De deelname van Ibrahim en Garko ligt echter ook in Afrika gevoelig. Islamitische geestelijken zijn kritisch en menen dat een leven als model, of deelname aan een missverkiezing, strijdig is met de islam en de Afrikaanse cultuur.

Moslimvrouwen die als model een hoofddoek willen dragen, lopen ook in de westerse modellenwereld tegen problemen aan. Halima Aden, het eerste topmodel met een hijab, stopte i..

