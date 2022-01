Vijf maanden cel voor Indonesische imam die christendom ‘beledigde’

Muhammad Yahya Waloni noemde vorig jaar de Bijbel ‘onwaar’. De imam moet vijf maanden de cel in en is ook veroordeeld tot het betalen van een boete van 3060 euro.

De zondagse mis in een katholieke kerk in Atjeh.

Jakarta

Omdat de imam sinds augustus vorig jaar in de gevangenis zit, heeft hij zijn straf al vrijwel volledig uitgezeten en komt hij binnenkort vrij. Dat maakt de website Persecution.org bekend, die zich inzet voor vervolgde christenen. De organisatie stelt dat de Indonesische rechter met twee maten meet. Wie de islam beledigd, gaat niet zelden voor jaren de gevangenis in. Tegen die achtergrond is de ‘belediging’ van het christendom door Waloni mild bestraft. <

