Australische megakerk zegt sorry voor zingen en dansen tijdens pandemie

De internationale evangelische megakerk Hillsong heeft zich verontschuldigd voor het zingen en dansen tijdens een kamp voor tieners in de Australische deelstaat New South Wales. Dat is daar vanwege de pandemie nu niet toegestaan.

Premier Dominic Perrottet van de Australische deelstaat New South Wales maandag in Sydney.

Newcastle

Zowel premier Dominic Perrottet als de minister van Volksgezondheid van New South Wales, Brad Hazzard, uitten zich donderdag verontwaardigd en teleurgesteld over het jeugdkamp. New South Wales Health heeft bijeenkomsten voor grote recreatieve voorzieningen beperkt. Dansen en zingen in binnen- en buitenomgevingen is er tot 27 januari verboden.

Hillsong heeft excuus aangeboden, maar blijft erbij dat het niet om een muziekfestival ging. Omdat het om een religieuze bijeenkomst zou gaan, hoeft het kerkgenootschap waarschijnlijk geen boete van 55.000 dollar te betalen, schrijft het Engelse dagblad The Guardian.

Hillsong Church vertelde de Amerikaanse nieuwssite The Christian Post dat ze ‘zich altijd hebben gehouden aan de volksgezondheidsv..

