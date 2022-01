HVC gaat Pakistaanse christenen trainen

Islamabad

Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) gaat christenen in Pakistan via trainingen helpen om beter om te gaan met hun omgeving, zodat vervolging wordt voorkomen. Volgens Jan-Dirk van Nifterik, directeur van HVC, hebben christenen in het land het idee ‘dat ze elk moment’ kunnen worden beschuldigd van godslastering. Samen met een partnerorganisatie in het land gaat HVC christenen daarom betere communicatievaardigheden leren, zodat ze minder kwetsbaar worden. In de training wordt ook aandacht gegeven aan de inhoud van het christendom en de islam. <

