‘Religieuze antivaxers in register’

In de Verenigde Staten is onrust ontstaan over plannen voor een register waarin wordt bijgehouden welke werknemers zich om religieuze redenen niet hebben laten vaccineren tegen corona. Dat zou zomaar over een op de tien Amerikanen kunnen gaan.

Een vrouw in Los Angeles houdt een protestbord omhoog waarop staat dat zij niet gevaccineerd hoeft te worden of een masker hoeft te dragen, omdat Jezus haar zal beschermen tegen het coronavirus.

Washington

In Nederland was eigenlijk al op voorhand te zeggen wie er om religieuze redenen moeite zouden hebben met het coronavaccin: naast een heel aantal evangelische christenen zijn dat met name reformatorische gelovigen, die vinden dat je met een vaccin te weinig vertrouwen in God stelt. In de Verenigde Staten zijn ook heel wat christenen die zich niet willen laten vaccineren om religieuze redenen, volgens een onderzoek van het Public Religion Research Institute zou dit gaan om ongeveer een op de tien Amerikanen.

President Joe Biden lijkt behoorlijk met dit gegeven in zijn maag te zitten. In de hoop de vaccinatiegraad omhoog te krijgen zijn er verschillende voorlichtingscampagnes op touw gezet, maar mensen met religieuze bezware..

