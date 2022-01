‘Dominee Beer’ gaat ter kerke in Alblasserdam: ‘Openheid voor elkaar én het geloof kenmerkt onze gemeente’

Op zondagmorgen kan het druk zijn in Alblasserdam. Kerken zijn er in alle soorten en maten. In de ‘vrijzinnige’ Elthetokerk is ‘dominee Beer’ te vinden met zijn dierenvrienden. Hij legt heel eenvoudig uit wat er in een kerkdienst gebeurt.

Op zondagmorgen door Alblasserdam toeren is een belevenis. In het dorp zijn twintig kerkgenootschappen en op diverse tijdstippen trekken stoeten kerkgangers allerlei richtingen uit. Zo beweegt zich ver voor negenen een stroom auto’s, fietsers en wandelaars naar de Eben-Haëzerkerk, het immense gebouw van de Gereformeerde Gemeente. Zwart overheerst, sommigen zijn in warm bruin of in een crème-tint gekleed.

Voorbijgangers worden vriendelijk gegroet, de kerkgangers zijn opgewekt. Een jonge vrouw parkeert in een zijstraatje, stapt uit en zet haar flaphoed op. In een winkelruit checkt ze of hij goed zit. Bij de kerk staan verkeersregelaars in gele hesjes. ‘In verband met COVID-19 zijn er vanmorgen én vanmiddag twee diensten’, vertelt een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .