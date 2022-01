De Nederlandse kerk in Parijs is een halte om op adem te komen midden in de wereldstad

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er een Nederlandse protestantse kerk in Parijs. Emigranten, toeristen en andere (tijdelijke) Parijzenaars zoeken elkaar op voor de zondagse diensten. Maar ook doordeweeks is er een moment voor ontmoeting, bezinning en inspiratie.

Het is donderdagavond. Op een steenworp afstand van de vermaarde Jardin du Luxembourg is een handjevol mensen bijeengekomen in een kleine zaal op de tweede etage van de Temple Protestant aan de Rue Madame. Aan de andere kant van de gang oefent een koor. Franse geestelijke liederen klinken van achter de deur. In deze zaal wordt echter Nederlands gesproken, want de aanwezigen zijn bijna allemaal lid van de Nederlandse Protestantse kerk van Parijs.

Er is in de Franse hoofdstad een kleine geloofsgemeenschap van Nederlandssprekenden, die in en rondom Parijs wonen. ‘Sommige leden wonen op een paar uur reizen met het openbaar vervoer van Parijs vandaan.’ Ruth van der Waall, voorganger binnen deze kerk, spreekt met plezier over haar werk en..

