37 - Hoe kijkt Rome aan tegen prikplicht?

Een speciale aflevering vanuit de studio van Vatican News in Rome! Te gast is Vaticaanwatcher Hendro Munsterman van het Nederlands Dagblad. Sinds een paar maanden woont hij in Rome. Hoe is het om daar zijn werk te doen? En de prikplicht rukt op in Europa. Het Vaticaan is streng voor de eigen medewerkers. Hoe kijkt de kerk naar vaccinatiedwang? Is er geen ethische grens? En Hendro praat ons bij over het uitgestelde bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome en de synode van 2023.