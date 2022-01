Hoop zoeken in de zoveelste lockdown. ‘Het besef dat God altijd bezig is met de jongeren is rustgevend’

De overheid voelde met de vaccinatieslogan ‘dansen met Janssen’ precies aan waar jongeren behoefte aan hadden. Dat staat in de jeugdtrends 2022, een jaarlijks document dat vandaag verschijnt met handreikingen aan iedere gelovige die met jongeren werkt of leeft.

Zwolle

Na de overheidsbelofte dat gevaccineerde jongeren weer konden uitgaan, volgden er weinig grote feesten en 2021 eindigde weer in een lockdown. Hoe kunnen volwassenen in de kerk jongeren bereiken na weer een jaar vol teleurstellingen, oplopende spanningen en weinig ontmoetingen? ‘Wat opvalt onder jongeren is de ambivalentie tussen verharding en veerkracht, waardering van de zeldzame ontmoetingen en polarisatie’, zegt Petra Kiks, jeugdwerkadviseur bij Kerkpunt.

Om de uiteenlopende groepen jongeren in de kerk te kunnen bereiken, is het belangrijker dan ooit dat de gemeente om hen heen staat. ‘Vraag of God je de ogen wil openen voor wat er speelt bij een kind van vrienden, buren of familieleden.’ Tegelijkertijd merken de jeugdwerke..

