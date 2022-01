Jonge gelovigen noemen zichzelf eerder christen dan protestant. ‘Christen is een makkelijke parapluterm’

Een grafiek over Amerikaanse gelovigen die zichzelf protestant of christen noemen. (beeld Twitter/Ryan Burge)

Charleston

De geënquêteerden mochten zichzelf indelen in een van de volgende groepen: protestant, katholiek, mormoons, orthodox of christelijk - anders dan de andere opties. In de onderzoeksresultaten is een verband zichtbaar tussen leeftijd en de groep waartoe de ondervraagden zichzelf rekenen.

Ruim een op de vijf van de ondervraagde twintigers noemt zichzelf christen, tegen 8 procent die zegt protestants te zijn. Onder de veertigers noemt een kwart zichzelf christelijk en 11 procent protestants. En bij de vijftigers voelt de helft zich thuis bij de benaming christen, de andere helft protestant. Bij de ondervraagden boven de zeventig blijkt het tegenovergestelde: onder die groep noemt maar 10 procent zichzelf e..

