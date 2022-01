Gereformeerde Bond roept op tot gebed voor verdeelde Christelijke Gereformeerde Kerken

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, een stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland, roept kerkelijke gemeenten op te bidden voor de gespannen situatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Een eerdere synodezitting van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nunspeet. Dit jaar neemt de synode naar verwachting een besluit over het gevoelige thema 'vrouw en ambt'.

Apeldoorn

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken is diepgaande verdeeldheid over de vrouw in het ambt en het accepteren van homoseksuele relaties. De eenheid binnen het zo’n zeventigduizend leden tellende kerkverband staat daardoor onder grote druk.

‘Wanneer de eenheid binnen de CGK meer en meer onder voor ons menselijk oog onhoudbare druk komt te staan, is dit een aangrijpende realiteit voor de kerken als geheel’, schrijft Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de donderdag verschenen editie van De Waarheidsvriend, het blad van de bond. Namens het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond roept hij gemeenten op ‘tot regelmatige voorbede in de komende maanden voor al degenen die in de CGK ger..

