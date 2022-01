Subsidie helpt bij herbestemming kerken

Er wordt in heel Nederland stevig nagedacht over de bestemming van religieuze gebouwen. Welke kerken, synagogen en moskeeën willen gemeenten behouden en hoe doen ze dat?

(beeld nd)

Amersfoort

Driekwart van de kerken, synagogen, moskeeën en tempels in Nederland heeft de volle aandacht van kerk en overheid. Dat is mede te danken aan de financiële ondersteuning die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de afgelopen twee jaar heeft aangeboden in het kerkenvisie-project.

Nederland staat vol met kerken en andere religieuze gebouwen. Indrukwekkend groot, schattig klein, oud, modern - veel kerken zijn graag geziene gasten in een dorp of stad vanwege hun karakteristieke architectuur.

Bovendien worden ze nog steeds gebruikt als plaatsen van bijeenkomst door groepen gelovigen, al loopt dat aantal gestaag terug. Zo gestaag, dat huurders of eigenaren de kosten voor het onderhoud niet meer op kunnen brengen. Soms gaat het..

