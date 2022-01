Waarom ze in de Duitse kerken wél vaak voor een prikplicht zijn

De Duitse Evangelische Alliantie is tegen, maar verder staan de kerkleiders bij de oosterburen een stuk opener tegenover verplichte vaccinatie tegen corona. In de Nederlandse kerken zou dat ondenkbaar zijn. Vanwaar toch dat verschil?

Een dokter geeft een man het AstraZeneca-vaccin in de katholieke St. Antoniuskerk in het Duitse Castrop-Rauxel. Steeds meer theologen en kerkleiders in Duitsland zijn voor een vaccinatieplicht.

Hannover

In december besloot de Duitse Bondsdag - met 571 stemmen voor en tachtig stemmen tegen - een verplicht vaccin voor zorgpersoneel in te voeren. De Ethikrat - het gerenommeerde adviesorgaan van de Duitse regering waarin theologen en filosofen met medici, juristen en andere deskundigen nadenken over ethische dilemma’s - is voorstander van een nog veel vérdergaande prikplicht: ook voor ‘wezenlijke delen van de samenleving’. De redenering is: als lijden en sterven van mensen die aan de zorgen van anderen zijn toevertrouwd met eenvoudige middelen voorkomen kan worden, is het ook de morele plicht dat te doen.

Eenzelfde redenering volgt de pas aangetreden voorzitter van de Evangelische Kirche Annette Kurschus: je laten prikken is ch..

