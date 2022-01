Amerikaanse megakerk verkoopt gebouw en organiseert alleen nog online diensten

Twee gelovigen luisteren naar spreker Thomas Dexter Jakes in de Amerikaanse megakerk The Potter's House (beeld YouTube/ T.D. Jakes )

Denver

The Potter’s House verkoopt het kerkgebouw met het omliggende land van ongeveer 32 hectare, meldt de Amerikaanse tijdschrift Christianity Today. Volgens pastoor Touré Roberts is dit een gevolg van ‘economische instabiliteit’ door ‘afnemende donaties’. Daarnaast vindt de pastoor dat elke kerk in deze pandemie moet nadenken over hoe ze de gemeenteleden het beste kunnen bedienen.

The Potter’s House telt ongeveer 10.000 gelovigen en heeft wekelijks 300.000 weergaven op YouTube. De online uitzendingen worden opgenomen in een kerk in Los Angeles. Volgens Roberts zal de kerk wel door blijven gaan met lokale activiteiten, zoals de voedselbank. De pastoor noemt de verkoop ‘de beste manier om vooruit te komen’ en wil het geld ..

