Evangelische Alliantie tegen Duitse prikplicht

In een verklaring noemt de Duitse Evangelische Alliantie de op handen zijnde vaccinatieverplichting ‘niet effectief’. ‘Het lijkt bij te gaan dragen aan een verdere verharding van de fronten in de samenleving.’

Bad Blankenburg

Moedig mensen aan om zich vrijwillig te laten vaccineren, stellen de kerkleiders die de verklaring ondertekenden. Maar in de brief benadrukken zij dat er redenen zijn ‘om niet te worden gevaccineerd en deze beslissing voor of tegen de vaccinatie is aan het individu. Mensen die niet zijn ingeënt, mogen niet worden uitgesloten van het openbare en kerkelijke leven in het algemeen.’ De evangelische koepelorganisatie spreekt zich ook uit ‘tegen het lasteren van niet-gevaccineerde mensen die soms ‘dwarsdenkers’ worden genoemd.’ Tegelijkertijd roept de alliantie gelovigen op de toenemende aandacht voor ‘theologische eindtijd’ binnen het vaccinatiedebat ‘met spirituele nuchterheid te benaderen’.

