‘Solidair met de andere sectoren in de samenleving’, ondanks de oproep van Kardinaal Eijk

Pastoor Ton Huitink in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-hemelopneming in Zwolle, het eucharistisch centrum van de fusieparochie.

Zwolle

Leden van de parochie Maria Vlucht in Zuidoost Twente kunnen zondag weer naar de eucharistie in enkele geselecteerde kerken binnen de grote parochie. Afgelopen vrijdag verplichtte kardinaal Eijk in een brief zijn pastores en parochiebesturen gelovigen toe te laten tijdens eucharistievieringen. Volgens het aartsbisdom werden in zes van de 42 fusieparochies deze lockdown alleen onlinekerkdiensten aangeboden, zonder gebruik te maken van het huidige toegestane maximum aantal van vijftig gelovigen.

De parochie Maria Vlucht was een van deze zes parochies. Heel verrast was hij niet door de brief van de kardinaal, zegt pastoor Paul Daggenvoorde. ‘Het hing voor mijn gevoel al in de lucht, want hoe lang kun je gelovigen de euchari..

