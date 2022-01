ND op zoek naar dierbaarste psalm. Wat is uw meest geliefde psalm?

Voor de Maand van de Bijbel wil het Nederlands Dagblad de meest geliefde psalmen in kaart brengen. Wat is uw meest geliefde psalm? Dat is de hamvraag van de enquête die het Nederlands Dagblad voorlegt aan zijn lezers.

Amersfoort

Het bijbelboek Psalmen staat vol met poëtische liederen die vaak een persoonlijke kleur hebben. Veel bijbellezers hebben daarom wel een of meer lievelingspsalmen, die ze vaak ook nog uit het hoofd kennen.

In de onlinemini-enquête vraagt de krant naar de psalm die de lezer het dierbaarst is, of dat nu een gedeelte uit een bijbelvertaling is – de ‘onberijmde’ versie – of een psalm die op muziek is gezet. Dat kan uit allerlei bundels zijn, van de berijming uit 1773 tot De Nieuwe Psalmberijming of Opwekking.

De enquête staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van de Maand van de Bijbel, die loopt van 22 januari tot en met 22 februari. Voor het derde jaar op rij organiseert een aantal uitgeverijen, omroepen, bijbelorganisaties en k..

