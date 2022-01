Zangeres Sinéad O’Connor verliest haar zoon (17) en haalt uit naar zorginstanties

‘Shane, je leven is kostbaar. God heeft niet voor niets die mooie glimlach op je mooie gezicht gebeiteld. Mijn wereld stort in zonder jou. Doe jezelf geen kwaad.’

(beeld Epa/marton Monus Hungary out)

Sinéad O'Connor tijdens een optreden in Hongarije, eind 2019.

Newbridge

Zangeres Sinéad O’Connor deed vorige week via Twitter deze wanhopige oproep aan haar zoon Shane (17). Hij was ontsnapt uit een kliniek waar hij onder permanente bewaking stond vanwege suïcidale neigingen.

Twee dagen later bracht ze zelf het nieuws: ‘Mijn prachtige zoon, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, het licht van mijn leven, besloot vandaag zijn aardse strijd te beëindigen en is nu bij God. Moge hij rusten in vrede en moge niemand zijn voorbeeld volgen.’

Sinéad O’Connor valt op met haar muziek én met haar religieuze standpunten. Als kritiek op de katholieke kerk verscheurde ze een foto van paus Johannes Paulus II. In die kerk raakte ze feitelijk geëxcommuniceerd toen ze zich in een ander kerkgenootschap tot priester liet wijde..

