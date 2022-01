Paus waarschuwt voor ‘cancel culture’ en bekritiseert foute informatie rond vaccinatie

De paus waarschuwde voor het gevaar dat ‘de geschiedenis wordt ontkend of, erger nog wordt herschreven in termen van hedendaagse categoriëen’.

Vaticaanstad

‘Uit naam van de bescherming van diversiteit dreigt elke vorm van identiteit te worden uitgewist’, zei de paus. Dat heeft volgens hem een inperking van de vrijheid van meningsuiting als risico. Het was voor het eerst dat Franciscus de term ‘cancel culture’ gebruikte.

Deze cultuur ‘dringt veel kringen en publieke instituties binnen, met het risico dat zij die een respectvol en evenwichtig samenleven van verschillende opvattingen verdedigen het zwijgen worden opgelegd’, vindt Franciscus. Het gevaar is dat ‘de geschiedenis wordt ontkend of, erger nog wordt herschreven in termen van hedendaagse categoriëen’.

Vorige maand maakte het Vaticaan zich zorgen over een, later teruggetrokken, project van de Europese Commissi..

