Volgens theoloog Benjamin Wentsel (1929-2022) was de kerk te lief voor mensen geworden

Op 92-jarige leeftijd is vorige week in zijn woonplaats Den Haag theoloog Ben Wentsel overleden. Hij was een vurig strijder tegen de tijdgeest en geloofsafval.

Benjamin Wentsel (1929, Ridderkerk) groeide op in de Gereformeerde Kerken in Nederland, waar hij zich ontpopte als een strijder tegen de vrijzinnigheid. De kern van zijn levenswerk ligt op het terrein van dogmatiek en geloofsleer, met als hoofdwerk de vierdelige Dogmatiek (1981-1998, zeven banden, 5000 bladzijden). Hij vatte in 2006 dit magnum opus samen in een (opnieuw lijvige) tweedelige uitgave Hij-is-er-bij, waarna de Protestantse (Katholieke) Catechismus (2012) volgde.

Wentsel was een gereformeerd theoloog die op een spirituele wijze zijn werk deed, zo blijkt uit zijn memoires Gun leven aan mijn ziel (2014). Studie, gebed en zang gingen bij hem gelijk op als in een dagelijkse liturgie. Zijn vrouw, die enkele jaren geleden ov..

