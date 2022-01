Amerikaanse kerken gaan betalen voor liederen uit slavernij

(beeld UP Brookline Facebook)

United Parish Brookline kreeg vrijdag een pak sneeuw. (beeld UP Brookline Facebook)

Brookline

‘Mijn gemeente en ik zijn wit en voelden steeds meer ongemak bij het zingen van liederen die we ‘negro spirituals’ noemden. Die term kan eigenlijk niet meer, maar is nu eenmaal de soortnaam, een aanduiding van dat type muziek’, zei Susan DeSelms van de United Parish in Brookline tegen de National Public Radio (NPR). Het gaat om oeroude songs als’Gospel plow (Hold on)’ en ‘Gloy, glory Hallelujah’.

Als een kerk bladmuziek koopt, krijgen de componisten of hun landgoederen meestal een deel van dat geld als royalty’s. Maar de tot slaaf gemaakte mensen die deze muziek componeerden, werden nooit betaald voor hun kunst. Vandaar het idee van DeSelms.

Ze is voor het opzetten van een soort royalty-systeem, zoals er in Nederla..

