Russisch-Orthodoxe Kerk zoekt geopolitieke en territoriale invloed in Afrika en Turkije

Volgens de officiële theologie heeft elk van de vijftien autonome oosters-orthodoxe kerken zeggenschap over haar eigen territorium. Maar de werkelijkheid is complexer en weerbarstiger. Het patriarchaat van Moskou probeert momenteel invloed in Afrika te krijgen. En nog symbolischer ook op het grondgebied van het patriarchaat van Constantinopel.

Moskou - Istanbul

‘Moge God het hun vergeven!’ De Grieks-orthodoxe patriarch van Alexandrië (Egypte), Theodoros II is woest over de plannen van de Russisch-Orthodoxe Kerk om in Afrika een eigen kerkelijke structuur in te richten. De synode van het Alexandrijnse patriarchaat zal binnenkort besluiten hoe zij op de expansiedrift van Moskou zal reageren.

Het Afrikaanse continent behoort namelijk historisch en formeel gezien tot het canoniek territorium van het patriarchaat van Alexandrië. Dit patriarchaat geldt vanouds volgens de orthodoxe traditie nota bene als de tweede belangrijkste patriarchaat na Constantinopel.

De ‘nieuwkomer’ Moskou - een orthodox patriarchaat dat pas in 1589 is gesticht - is echter op jacht op het ..

