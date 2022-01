Nee, jouw grondrechten zijn niet absoluut. De overheid mag diesoms écht doorkruisen

We hebben het recht te bepalen wat we met ons lichaam doen – om wel een vaccin te nemen of niet. We hebben recht op vrijheid van godsdienst – om zelf te bepalen of we onze kerken dicht doen of niet. We hebben het recht om te demonstreren – om ondanks een verbod naar het Museumplein te trekken. Maar dat dit bij het kabinet niet meer in tel is, is zeker de laatste dagen geregeld de klacht op sociale media. Mensen zou het ene na het andere ‘grondrecht’ worden afgepakt. Zo twitterde Viruswaarheid-voorman Willem Engel dinsdag nog onomwonden: ‘De grondrechtenbeperkingen zijn op geen enkele manier gerechtvaardigd. Niet voor gezondheid, veiligheid, orde, noem maar op.’ Dat zou ernstig zijn. Als het klopt. Veel van het socialemediagepraat over gr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .