Praten zonder te preken

In de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Leek is een laagdrempelige manier gevonden om doordeweeks ontmoeting te creëren in coronatijd: Koffie met de Bijbel. ‘Het voorziet in een behoefte en wij hebben er plezier in om er energie in te steken.’

‘Nee, ik weet mijn wachtwoord niet uit mijn hoofd, dan moet ik even naar huis bellen.’ Roel Prins, als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Leek loopt onrustig door de lege kerkzaal. Over tien minuten begint de uitzending van ‘Koffie met de Bijbel’ (zie kader), maar een van zijn presentaties is niet goed overgekomen. Of hij die nog een keer kan sturen. Via de telefoon loodst hij het thuisfront zijn computer binnen en niet veel later staat de presentatie in de kerkzaal op de beeldschermen.

Tom Waalewijn, collega van Prins in dezelfde kerk, glimlacht. Ze zijn net op tijd, want waarschijnlijk zitten op tientallen plekken in Leek al gemeenteleden achter het beeldscherm die over een paar minuten digitaal met de pr..

