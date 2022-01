Predikant Henk de Jong schreef boek over uitverkiezing: ‘Ik denk dat er veel verzwegen angsten zijn onder kerkmensen’

Op zijn 89e publiceert de bekende Nederlands-gereformeerde predikant Henk de Jong nog een boek, over de uitverkiezing. ‘Dat is geen onderwerp om over te somberen, maar om blij van te worden.’

Bilthoven

Hij groeide op in de Alblasserwaard, waar ‘streng gereformeerden’ leden onder de uitverkiezing. Hij zag de wanhoop van mensen die geloofden dat ze voor eeuwig verloren waren. ‘Het gaf een sombere stemming die op het hele geestelijke leven drukte’, herinnert dominee Henk de Jong zich. ‘Het was geen blij geloof. Als er een klasgenootje overleed, was er geen uitzicht op de hemel. Op z’n best liet men het onaangeroerd.’

dr. Henk de Jong

Dominee Henk de Jong (8 februari 1932) is geboren in een gereformeerd gezin in Alblasserdam. In de jaren vijftig studeert hij theologie aan de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Hogeschool in Kampen. V..

