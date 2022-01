Herdenking van de doop van Jezus door Johannes: Wie duikt het kruis als eerste op?

Tientallen mensen drommen zich rondom een verhoogd rood podium langs de Gouden Hoorn in Istanbul. Vanaf de verhoging zal patriarch en erehoofd van de Orthodoxe Kerken Bartholomeüs I een houten kruis in het water gooien. Even verderop staan tien mannen in hun zwembroek klaar om datzelfde kruis weer op te duiken. Het ritueel is onderdeel van de Oosters-orthodoxe viering van Epifanie.

Istanbul

Waar voor de meeste christenen Epifanie wordt gevierd als het feest van Driekoningen, staat het in de Oosterse-Orthodoxe Kerk symbool voor de doop van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan. Daarmee is deze feestdag, elk jaar gehouden op 6 januari, voor deze gemeente nog belangrijker dan Kerst. Het refereert tegelijkertijd aan de verschijning van de heilige drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom wordt het ook wel het feest van het licht genoemd; de kerk viert de verlichting van de wereld door Jezus Christus.

Water speelt een centrale rol in de ceremonie. Voor het gooien van het kruis vindt er een dienst in het Grieks plaats in de St. Joriskathedraal, wat ook de zetel is van het Oecumenische Patriarchaat va..

