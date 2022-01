Kerst in Bethlehem

Veel christenen vieren het Kerstfeest op 25 december, maar de meeste oosters-orthodoxe gelovigen doen dit pas dertien dagen later. Zo ook deze Palestijnse christenen, die de komst van Jezus vieren bij de Geboortekerk in Bethlehem. Dat doen ze al sinds de vierde eeuw, waarbij niet alleen de geboorte van Jezus, maar ook zijn doop en de aanbidding door de wijzen uit het Oosten worden gevierd. Dat laatste doen rooms-katholieke christenen op deze dag ook, en daarom dus Driekoningen. Dat oosters-orthodoxe christenen het Kerstfeest in januari vieren komt doordat zij een andere kalender gebruiken, die is gebaseerd op de juliaanse tijdrekening. Die is van oudere datum, maar bleek elk jaar elf minuten te veel te rekenen. De gregoriaanse tijdrekening corrigeerde dat, maar Kerst valt daardoor dus niet langer op dezelfde datum.