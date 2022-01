Josefien (19) gaat met een podcast in exact één jaar de Bijbel door

Bestaat er niet al een voorgelezen Bijbel?

‘Jawel, er zijn andere podcasts waarmee je de Bijbel in zijn geheel kunt beluisteren, dat is op zich heel mooi natuurlijk. Het punt is dat die niet binnen één jaar klaar zijn. Wat ik doe, bestond eigenlijk nog niet in het Nederlands. Met de podcast Bijbel in een Jaar heb ik er bewust voor gekozen om op 1 januari te beginnen en te zorgen dat je aan het eind van het jaar alles gehad hebt. Het idee is dat er elke dag een stukje Oude Testament, Nieuwe Testament en poëzie te horen is. Die indeling heb ik niet zelf bedacht, maar wordt bijvoorbeeld ook door Alpha Youth gebruikt.’

Waarom moet het in één jaar klaar zijn?

‘Tijdens de coronaperiode ben ik tot geloof gekomen. Daarvoor kende ik het christelijk ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .